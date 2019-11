Hele Langmyra skole ville «BlimE» da Supernytt kom på besøk

Nyheter

«Supernytt! Supernytt! Supernytt!» alle elevene ved Langmyra skole roper høgt i kor. Endelig er dagen her. Johannes Slettedal og Selma Ibrahim, de populære programlederne fra NRKs Supernytt, har tatt turen til skolen for å danse Blime-dansen. Programmet går på NRK Super, som er kanalens tilbud for barn.