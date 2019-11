En hyllest til Træff

Nyheter

Sist lørdag så jeg den siste halvtimen da Træff berget plassen i 3. divisjon. Reknesbanen er en flott arena for fotball, nær sagt året rundt. Kampprogram på papir med forord skrevet av treneren til alle seriekamper. Denne lørdagen var likevel spesiell, det var klart høstvær og en spent atmosfære. Fortsatt spill i divisjonen sto på spill for både Træff og motstander Herd fra Ålesund. Også folk som ikke liker fotball ville funnet ting å feste blikket på gjennom de avgjørende minuttene. Det var lange avklaringer, susende dueller og supportere som knapt turte å følge spillets gang. Træff-trener Magnus Oltedal dirigerte laget med klar røst. Ellers var det nesten merkelig stille. Jubel ble det først da dommeren blåste for full tid.