Stanses ikke av kraftmangel

Nyheter

På bakgrunn av mangel på kapasitet i Statnetts overføringsnett, gikk Istad Nett for kort tid siden ut og signaliserte at de ikke kunne love kraft til Salmon Evolutions landbaserte fiskeoppdrett på Indre Harøy og andre store etableringer i regionen. Tidligere har Statnett sagt nei til et nytt fiskeoppdrett på Tjeldbergodden i Aure.