Nyheter

Kongressen stemmer over veien videre i riksrettsprosessen

Representantenes hus stemmer over en resolusjon som formaliserer veien videre i riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

Resolusjonen vil blant annet åpne for offentlige høringer, har en høytstående kilde i Det demokratiske partiet tidligere opplyst.

Operasjon Dagsverk går av stabelen

Mellom 60.000 og 80.000 elever over hele landet skal arbeide for å hjelpe barn og unge i DR Kongo til et bedre liv, skolegang og en bedre framtid gjennom Operasjon Dagsverk.

Aksjonen håper den kan bringe inn mellom 20 og 22 millioner kroner i år.

Underhusets leder går av

Det britiske Underhusets fargerike speaker John Bercow går av. Bercow har sittet i Parlamentet i 22 år, de siste ti som forsamlingens leder. Hvem som overtar, er ikke avgjort.

Labour-leder Jeremy Corbyn har uttalt at Bercow har endret måten jobben hans utføres på og at det har bidratt til en sterk nasjonalforsamling som stiller regjeringen til ansvar.

De nominerte til Brageprisen offentliggjøres

Torsdag blir det kjent hvilke bøker som er de nominerte bøkene til Brageprisen 2019. Prisen har blitt delt ut siden 1992 og blir regnet som en av Norges viktigste litterære priser.

Nominasjonene blir offentliggjøres på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo klokka 12.00.