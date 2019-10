– Tåkelegger lovbrudd ved å kalle dette personkonflikt

Nyheter

De to tidligere forretningspartnerne havnet i klinsj etter at Dahl ikke ville innfri et krav fra Heggem om tilbakebetaling av penger i forbindelse med investeringer gjennom deres felles selskap Tote AS. Saka havnet i retten. Der fikk Heggem medhold, men ikke erstatning siden kravet var foreldet. Etterpå gikk selskapet konkurs, og bobestyrer påpeker i en rapport at det er avdekket overtredelser av aksjeloven.