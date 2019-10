Nyheter

Fristen for tilbaketrekking i Syria utløper

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin har en avtale som utløper i dag.

I henhold til den må syriskkurdiske militsgrupper trekke seg 30 kilometer tilbake fra den 440 kilometer lange grensen mellom Syria og Tyrkia innen dagen er omme.

Johnson med nytt forsøk på å holde nyvalg

Boris Johnson klarte ikke å samle nok støtte i Underhuset til forslaget om å holde britisk nyvalg 12. desember. Statsministeren vil prøve på nytt tirsdag.

Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg, mens regjeringen for tiden ikke engang kan være sikker på å få alminnelig flertall.

Medietilsynet legger fram medieundersøkelse

Medietilsynet har gjennomført en større undersøkelse blant befolkningen om kritisk medieforståelse. Den legges fram tirsdag morgen klokka 7.

Blant temaer som berøres i undersøkelsen er bevissthet om kildekritikk og kommersiell innflytelse, kunnskap om medieregulering og tillit til mediene.

Siste del av kongebiografi lanseres

Det åttende bindet av Tor Bomann-Larsens kongebiografi blir lansert klokka 10.30 tirsdag. Dette er det avsluttende bindet i serien «Haakon og Maud».

Bindet som har fått navnet «Kongen», handler om tiden fra kong Haakons hjemkomst i 1945 til hans død i 1957.