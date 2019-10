– Vangstua fra 1942 er vårt drømmested

Tregolvet i stua her stammer egentlig fra Festiviteten i Kristiansund. Det er faktisk dansegulvet. Det ble revet i 1942, og endte altså opp her på Heggem.

Klokka er 10.30 denne fredag formiddagen. En Volvo er parkert utenfor Vangstua, det står på veggen. Inne fyres det i peisovnen. Vi rusler opp trappa og hører at det er to små bjeffere som er observant på at det er besøk på gang. Otto er en hvit engelsk bulldog og Farah er en mørk fransk bulldog.