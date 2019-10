Sanksjon mot supporter

Nyheter

Styret i Tornekrattet har mandag hatt møte, for å vurdere reaksjon mot et kvinnelig medlem etter søndagens kamp på Lerkendal. Utgangspunktet er en video publisert på sosiale medier, som viser barn fra Oppdal IL som deltar i opptog inn på stadion. Da barna passerte Tornekrattet, står en supporter framme ved gjerdet og tilsynelatende spytter mot barna. Den foresatte som har postet videoen, beskriver at barna ble spytta etter og ropt skjellsord til. Hendelsen har fått fotballforeldre på Oppdal til å reagere.