Nyheter

Siktet sjåfør fremstilles for retten

Maurice Robinson, som kjørte lastebilen der 39 personer ble funnet døde i en kjølekonteiner, framstilles for retten i Storbritannia.

Han er siktet for uaktsomt drap og menneskesmugling.

EU konkluderer om brexitutsettelse

EU ventes å konkludere om de vil gi Storbritannia en tre måneder lang utsettelse av brexit.

Samtidig er det ventet at statsminister Boris Johnson vil fremme forslag om nyvalg i Storbritannia i Parlamentet.

Fiskeriministeren besøker Kina

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) deltar på Asias' største fiskerimesse, China Fisheries i Qingdao.

Nesvik skal også ha møter for å diskutere sjømathandelen mellom Kina og Norge. Kina ses på som et vekstmarked for norsk sjømateksport.

Rettsmøte om mulla Krekar

Mandag og tirsdag skal Oslo tingrett ta stilling til om vilkårene for utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, er oppfylt.

Han ble pågrepet 15. juli av politiet, etter at en italiensk domstol dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.