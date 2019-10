Nyheter

Skogbrannkrise erklært i California, vind gjør alt verre

Skogbrannen nord i California dekker nå et område på rundt 220 kvadratkilometer. Bare 5 prosent er under kontroll.

2,7 millioner innbyggere er uten strøm. For tiden er det utstedt rødt brannfarevarsel for 43 av Californias 58 fylker.

Seier for Die Linke, kraftig framgang for AfD i Thüringen

Venstrepartiet Die Linke vinner klart delstatsvalget i Thüringen øst i Tyskland med 31 prosents oppslutning.

Høyrenasjonalistene i Alternativ für Deutschland (AfD) fikk som ventet kraftig framgang og endte med 23,4 prosent av stemmene.

Måling: Nordmenn splittet om norske IS-familier

Et knapt flertall mener Norge bør jobbe aktivt for å hente hjem de norske IS-kvinnene og deres barn, viser en måling Ipsos har utført for Dagbladet.

48 prosent helt eller delvis enig i at Norge bør hente hjem familiene til norske IS-krigene, mens 43 prosent er helt eller delvis mot dette.

Alberto Fernández vinner trolig valget i Argentina

Det går mot et politisk skifte i Argentina etter at den venstreorienterte kandidaten Alberto Fernández ser ut til å vinne presidentvalget.

Med 65 prosent av stemmene opptelt har Fernández 47,21 prosent av stemmene, mens sittende president Mauricio Macri har 41,42 prosent.

Tredobling av barn med diabetes

De siste tre månedene har det vært en tredobling i antall barn som har blitt innlagt på Haukeland universitetssjukehus med diabetes type 1.

22 barn har blitt lagt inn på sykehuset i Bergen de siste tre månedene, en tredobling i forhold til et normalår, skriver Bergens Tidende.

Tiger Woods sikret seg historisk PGA-seier

Tiger Woods vant sin 82. PGA-turnering i Japan og er dermed den andre spilleren i historien som har klart det. Woods avsluttet 19 under par og har nådd samme antall seiere som den amerikanske golflegenden Sam Snead, totalt 82 PGA-seiere.

Viktor Hovland endte på en delt 41.-plass etter variabelt spill.