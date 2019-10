Nyheter

Nødetatar med blålys var måndag ettermiddag på plass i Langmyrvegen i Molde, i området ved Kiwi.

- Det gjeld eit helseoppdrag, situasjonen er under kontroll. Ein person har behov for helsehjelp, og vert no teken hand om av helsepersonell, opplyser Leif Arne Mork ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett litt før klokka 18.