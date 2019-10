– Bildet er helt motsatt

Nyheter

Søndag kjørte en bil inn i inngangspartiet på et rekkehus i Midsund. Politiet mistenker at føreren var påvirket av alkohol. Han fikk hjelp av en venn til å flytte bilen før politiet kom. Politispesialist Kjellbjørn Johansen sa at temaet var en gjenganger på øyene og at de «har erfart at Midsund er verre enn de andre,» og at ingen ringer politiet når hendelser skjer.