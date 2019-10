FN: 300 milliarder dollar kan gi oss 20 år til klimaomstilling

Nyheter

300 milliarder dollar trengs for at planen skal lykkes, ifølge Castro Salazar, lederen for FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO. Da kan om lag 900 millioner hektar jord som er ødelagt av overbeiting, avskoging eller utarmende jordbruk, igjen bli frisk nok til å binde CO2, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Ifølge Salazar vil dette være nok til å stabilisere klimautslippene slik at vi kan få 15–20 år ekstra til den store omstillingen som må til for å avverge en klimakatastrofe.

– Det vil være det minst kostbare alternativet vi har mens vi venter på at teknologi innen energi og transport har modnet og er tilgjengelig i markedet, sier Salazar.

Nøkkelen til å lykkes er ifølge FAOs eksperter riktig bruk av gjødsel. Både for mye og for lite gjødsel får skylda for at mye matjord har blitt ødelagt.

Sjefforsker Barron J. Orr ved sekretariatet for FN-konvensjonen for bekjempelse av ørkenspredning (UNCCD) mener landjorda må bli en del av løsningen på klimaproblemet.

– Vi har mistet den biologiske effekten av jorda. Det må vi snu om på, sier han.