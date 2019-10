Var det virkelig fordi Georg Stokke trengte kaffepause mellom møbelfabrikken sin og Vågå at forløperen til Wonderland ble lagt til akkurat Åndalsnes?

Nyheter

En anekdote om hvorfor skumplastbedriften ble etablert akkurat på Åndalsnes handler om at Georg Stokke, gründer av Stokke AS, og sønnen Kåre hadde hyppige turer til Vågå for å besøke Vågå bruk. På en av disse turene hadde de kommet i prat om at det hadde vært praktisk om de hadde hatt en fabrikk på Åndalsnes slik at de kunne stikke innom og ta en pause og en kopp kaffe på disse turene. Dette skriver Eldar Høidal i boka som Stokke AS ga ut i forbindelse med sitt 75 års-jubileum i 2007.