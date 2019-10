Lefsehorder «sprengte» Vonheim

Nyheter

– Det er enormt med folk her. Enormt! Festivalen åpnet klokka 12, men Vonheim ble fylt opp før det. Og klokka 14 ble det rapportert om minst 400 biler som hadde parkert utenfor her til da. Etter det har det jo kommet enda flere. Og det har vært lange perioder med kø inn til forsamlingslokalet. Du kan godt si at landets første og eneste lefsefestival tok litt av, gliser Anne Holen Helseth, lefsesjefen i Malmefjorden.