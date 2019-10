Edru Livsstil Molde øker medlemstallet

Nyheter

Jostein Solbakken er nasjonal leder for DNT Edru Livsstil, og lokallagsleder for Edru Livsstil Molde. Han forteller at medlemstallet er stigende, spesielt etter at DNT Edru Livsstil satte i gang prosjektene Idrett uten alkohol og Eldre, alkohol og ensomhet, som ledes av henholdsvis Åsmund Kleivenes fra Molde og Helga Bognø.