– Vi fant et hull

Nyheter

Åndalsnes: – Der hadde vi flaks. Siden Ekornes var så konsentrert om Stresslessen sin, fant vi et hull i markedet, sier Terje Klauseth, mannen som var ei viktig brikke for at at madrasseventyret starta. Som nyutdanna plastingeniør starta han opp på Westnofa i 1970. Her ble han til han gikk av med pensjon 40 år – og mange nyvinninger - senere.