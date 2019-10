Jakta på naturens skatter

Nyheter

Det er hummerstrid i Romsdal. En lapp på ei blåse vest for Ona har skapt høg temperatur på sosiale medier den siste uka. Pensjonert fisker Sigmund Finnøy (78) på Harøya er opprørt over budskapet som møtte barnebarnet og en kompis da de skulle dra opp hummerteinene vest for Ona sist søndag. – La oss slippe å ta sterkere virkemiddel i bruk for å verne om det som har vært hevdvunne områder for Ona-fiskere i all tid, var den klare meldinga på den usignerte lappen.