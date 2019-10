– Mange vil oppleve det som skremmende

Nyheter

Midsund: Denne uka ble det slått alarm da det ble kjent at ungdom i Midsund hadde ruset seg på muskatnøtt. Skolen tok affære og varslet foreldre – og nærbutikken Spar endret umiddelbart sine salgsrutiner. Innførte 18-årsgrense for kjøp av krydderet – og salg kun direkte over disk.