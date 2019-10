Tidligere hudpleier fra Stordal ble kjøpmann i Elnesvågen: – Kjekt å skape noe

Nyheter

Marianne fra Stordal tok over ansvaret for Rema 1000 Elnesvågen den 3. juni. Hun hadde aldri vært i Fræna tidligere. Ikke før hun var på «befaring» i butikken i Elnesvågen i jula i fjor. Da visste Marianne at det lå en stor mulighet her, for kjøpmann Per Kristian Hostad skulle slutte.