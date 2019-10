Sjekk om din kommune får penger

Nyheter

(Smp:)Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet, og over 39 millioner går til kommuner i Møre og Romsdal. Om det er mye eller lite hver enkelt kommune får for å stille arealer tilgjengelig for oppdrett, det blir opp til hver enkelt å vurdere. Men for en liten kommune som Stordal, som får mer enn 4 millioner kroner, har nok utdelingen stor betydning.