Frykta sprengstoff i boligområde i Hovdebygda - men eskene var tomme

(Sunnmørsposten): Oppdatering: Klokka 16.17 meldte politiet at dei har vore på staden saman med ekspert, og konstatert at eskene som skulle inneholde sprengstoffet var tomme.

– Det kom ein brannkonstabel på døra og fortalde at det var funne sprengstoff ikkje langt unna oss. Etatane meinte det var tryggast at alle i barnehagen heldt seg innomhus, seier styrar i Hovdebygda barnehage, Einar Magne Moe.

Han fortel at både vaksne og barn opplever situasjonen som udramatisk.

– Ungane synest berre det er spanande med utrykkingskøyretøya, men stemninga er roleg, seier Moe.

– Vi har likevel sendt ut ein sms til alle foreldra slik at ingen skal uroe seg.

Undersøker

Operasjonsleiar ved politiet i Møre og Romsdal, Arild Reite, stadfester at det har blitt funne sprengstoff i området i samband med anleggsarbeid i området.

– Vi driv med undersøkingar no, men sprengstoffet er funne i eit gamalt skur. Vi trur det er noko som har lagt der lenge.

Reite seier at ekspertar no vurderer farenivået og om det er naudsynt å evakuere folk. Akkurat no er delar av Indrehovdevegen stengt for trafikk.

Denne saka blei først publisert i Sunnmørsposten.