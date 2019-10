Så mye ga hver innbygger her i fylket til tv-aksjonen

Nyheter

TV-aksjonen samlet inn til CAREs arbeid for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Mandag var det klart at folk i Møre og Romsdal i gjennomsnitt hadde gitt 45,58 kroner hver. Det plasserer Møre og Romsdal på fjerdeplass av fylkene i landet. Aller mest pr innbygger ga Sogn og Fjordane, med 54,44 kroner pr innbygger.

Landsgjennomsnittet i år var 41,62 kroner pr. innbygger.

– Hele Norge åpnet både hjerter og lommebøker. Jeg er så takknemlig og rørt, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE i en pressemelding.

100.000 bøssebærere banket på dører over hele landet for å samle inn penger til CAREs arbeid. Med midlene fra TV-aksjonen skal 400 000 kvinner få muligheten til å bestemme over sitt eget liv.

– Resultatet av TV-aksjonen vil bety enormt mye for hver eneste en av de kvinnene som nå får mulighet tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt, sier Larsen.

Landets skoler har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger og samlet inn svimlende 8 millioner kroner. Næringslivet over hele landet har engasjert seg og bidratt med 31 millioner. Også P3-aksjonen ga alt, bokstavelig talt med hud og hår, og sørget for ny rekord med utrolige 10, 8 millioner til TV-aksjonen NRK CARE.

Auksjonen fikk sitt høyeste bud noensinne på Radio Norge og Morgenklubbens radiosending som gikk for 550 000. Totalt samlet auksjonen inn 2, 26 millioner.