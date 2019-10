Nyheter

Olje ankommer Mongstad

Den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet ankommer i rør til Mongstad-anlegget i Nordhordland. Equinor har invitert til markeringen.

Produksjonen startet 5. oktober, to måneder tidligere enn planlagt. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredel av all oljeproduksjon i Norge, ifølge Equinor.

Valg i Canada

Kommer statsminister Justin Trudeaus liberale parti til å beholde makten i fire nye år? Eller tar det konservative partiet og Andrew Scheer over?

Mandag er det valg på ny nasjonalforsamling i Canada.

Johnson med nytt brexit-fremstøt

Statsminister Boris Johnson vil ha en avstemning om utmeldingsavtalen med EU allerede mandag, forutsatt at Underhusets leder godtar det.

Johnsons plan er deretter å legge fram forslag som lovfester brexitavtalen, for avstemning tirsdag.

Rettssak mot SIAN-profiler

To av frontfigurene i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) er tiltalt for ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen.

Saken går for Oslo tingrett.

Frist utløper for Libanons regjering

Den hardt pressede statsministeren Saad Hariri har gitt koalisjonspartnerne frist til mandag kveld med å støtte reformer som har utløst masseprotester i Libanon.

Et kristent parti har trukket seg fra samlingsregjeringen.