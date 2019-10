Flest klager fra Fræna

Nyheter

Onsdag blir dette tema som orienteringssak i utdanningsutvalget i fylkeskommunen. Her får politikerne en oversikt over klager på standpunktkarakterer i hele fylket. Av de 119 som klaget fikk 58 medhold. Men å få medhold betyr ikke automatisk at karakteren ble endret, bare 24 fikk endret karakter. Systemet er slik at klager som får medhold får saka sendt tilbake til skolen for ny vurdering.