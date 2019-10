Får bruke alle stoppesteder

Nyheter

Saka kommer opp i Samferdselsutvalget onsdag. Den 5. desember i fjor fikk Molde Minibuss og Cruiseservice AS lov til å starte flybussrute med minibuss mellom hotellene i sentrum og flyplassen på Årø. Begrensningen var at de fikk lov å stoppe bare to plasser undervegs; på bussholdeplassen og ved ferjekaia. Nå har de søkt om å få bruke alle stoppene langs ruta, og fylkesrådmannen går inn for å innvilge søknaden.