Nyheter

Årets TV-aksjon

TV-aksjonen har blitt arrangert av NRK en søndag i oktober hvert år siden 1974. Pengene fra årets aksjon går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter i ni land: Niger, Mali, Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Dronning Sonja er TV-aksjonens høye beskytter. Hun gjester TV-aksjonens sending fra Oslo rådhus.

EU-ambassadører møtes

Tidlig søndag skal EU-ambassadører møtes for å diskutere forespørselen fra Storbritannia om å utsette brexit nok en gang.

Lørdag ettermiddag stemte et flertall i Underhuset for en utsettelse av brexit. EU må godkjenne utsettelsen før den trer i kraft.

Henter ut overvåkingsbilder

Politiet skal søndag hente ut overvåkingsbilder fra en heis på Romsås senter etter at en mann i 40-årene natt til søndag ble angrepet av en ungdomsgjeng.

Fornærmede selv husker ingenting fra hendelsen, og det er ingen mistenkte i saken. Men politiet venter at de søndag skal kunne hente ut overvåkingsvideo som vil gi dem en bedre oversikt over hva som skjedde en halvtime over midnatt.

Venstre-frist

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen i Venstre går ut ved midnatt natt til mandag.

Venstre-leder Trine Skei Grande har sagt hun ønsker å fortsette, mens det ennå ikke er kjent hva nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik ønsker. Valgkomiteen skal diskutere forslagene neste uke.

Menneskekjede ved synagoge i Berlin

Demonstrasjonen mot antisemittisme finner sted ved den nye synagogen i den tyske hovedstaden søndag ettermiddag.

Også forrige søndag samlet flere tusen mennesker seg i sentrum av Berlin under mottoet «Ikke engang en tomme: Død over antisemittisme og rasisme» for å vise støtte etter det nylige angrepet mot en synagoge i byen Halle.

Nye aksjoner planlagt i Hongkong

Det er planlagt en stor demonstrasjon mot maskeringsforbudet i Hongkong.

De stadig mer voldsomme protestene startet for over fire måneder siden mot en lov som åpnet for å utlevere folk til Fastlands-Kina. Lovforslaget er siden trukket tilbake, men protestene er utvidet til å gjelde krav om demokratiske reformer og motstand mot kinesisk innflytelse.