Nyheter

Molde: – Dette er en stor seier for elevene. Foreldrene til de aller svakeste elevene vet best hva som vil være den beste plassen for jenta eller gutten å gå på skole og få tilrettelagt opplæring i stable omgivelser. Det er ikke snakk om mange elever, men for dem det angår, er det ekstremt viktig å kunne ta valget av opplæringssted, sier Victoria Smenes i Kristelig Folkeparti til Romsdals Budstikke.