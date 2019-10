Nyheter

Avgjørende brexit-avstemning i Parlamentet

Det britiske Underhuset holder et ekstraordinært møte for å stemme over brexitavtalen Boris Johnsons regjering har inngått med EU.

Samtidig demonstreres det mot Brexit i London, hvor gruppa People's Vote holder en protestmarsj med krav om at det må holdes en ny folkeavstemning om brexit.

Markering mot moderne slaveri

Det er lørdag markeringer mot det moderne slaveriet/menneskehandel over hele Norge.

Den største markeringen finner sted i Oslo, hvor det starter med en appell på universitetsplassen, der utviklingsminister Dag Inge Ulstein medvirker. Etter dette går alle deltakerne en stille marsj opp til slottet og ned Karl Johan.

Konferanse om at det ikke finnes noen klimakrise

Organisasjonen Klimarealistene arrangerer sammen med sine svenske og danske søsterorganisasjoner en konferanse på Oslo kongressenter, der temaet er at det ikke finnes noen klimakrise og at mer drivhusgasser i atmosfæren er en bra ting.

Målet er å danne en ny internasjonal organisasjon som skal arbeide mot den internasjonale klimapolitikken

Støttemarkering for kurdere

Det er varslet flere demonstrasjoner til støtte for kurderne og mot Tyrkias militæroffensiv i Nord-Syria, deriblant i Köln, Paris og Oslo.

Den tyrkiske militæroffensiven har drevet 300.000 mennesker på flukt, langt flere enn det FN har oppgitt, mener Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Over 500 mennesker er ifølge SOHR drept den siste uka, blant dem flere titall sivile, det store flertallet av dem på syrisk side av grensa.

Nye markeringer i Hongkong

Demokratiaktivister i Hongkong skal holde et bønnemøte på Edinburgh Place.

Situasjonen er tilspisset i byen etter langvarige protester, og i uken som gikk ble en framtredende protestleder lagt inn på sykehus etter å ha blitt angrepet med hammer.