Rød dame med grønne tanker

Nyheter

Stadig på farten. Det kunne vært overskrifta for å beskrive hverdagen til Tove-Lise Torve. På ettermiddagen mandag denne uka valgte fylkestinget i Møre og Romsdal henne til fylkesordfører for de neste fire åra. Ett kvarter seinere hadde hun tatt over klubba og sølvkjedet som viser at hun er den øverste regionpolitikeren valgt av folket.