Molde tapte «bykampen» så det sang - aldri før har det vært gitt så lite

Nyheter

Torsdag ringte representanter for næringslivet i Molde, Kristiansund og Ålesund rundt for å samle inn mest mulig penger til årets TV-aksjon. Det skriver NRK. Innsatsen har vært arrangert som en bykamp mellom de tre byene, skriver NRK videre.

Tidligere år har Molde gjort det svært bra i «bykampen», men hittil er årets resultat på det laveste noensinne. Like før klokka 11.00 fredag formiddag er det samlet inn 114.989 kroner fra næringsliv og organisasjoner i Molde.

I Ålesund er det samlet inn 322.732 kroner til samme tidspunkt, mens det i Kristiansund er samlet inn 238.077 kroner.

Varaordfører Sidsel Rykhus, holder i trådene fra kommunens side, og hun forteller at det var vanskelig å få tak i representanter fra næringslivet i år.

– Det var mye møtevirksomhet og samlinger. Folk var veldig opptatt. Vi rakk ikke over så mange som vi skulle ønske. Siden vi var så få, ble jeg også sittende å ringe sjøl. Men jeg er veldig takknemlig for Promo som stilte sine lokaler i Romsdalsgata til disposisjon for oss, og for alle som var med og ringte rundt. Næringslivet i Molde må kjenne sin besøkelsestid, og det er fremdeles mulig å gi, sier hun.

Mangler fremdeles bøssebærere

Leder i Molde frivilligsentral, Torunn Haldorsen, er koordinator for bøssebærerne i Molde.

Hun forteller at de fremdeles mangler mange bøssebærere i Kviltorp-området.

– Det er bare å melde seg! Vi trenger mange folk, sier hun.