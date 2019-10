Politiet flytter fra Åndalsnes sentrum til Øran

Nyheter

Dermed vil politiet flytte inn i nyrehabiliterte lokaler på Øran om rundt ett år.

Det nye lensmannskontoret erstatter det nåværende lokale i Åndalsnes sentrum, opplyser politiet i en pressemelding.

Det er Politiets fellestjenester (PFT) som har bistått Møre og Romsdal politidistrikt med å inngå

avtalen for de nye lokalene. Etter en innleieprosess ble de innkomne tilbudene vurdert ut fra pris, løsningsforslag og beliggenhet.

Begrun Eiendom skilte seg ut som beste tilbyder både i forhold til pris, løsningsforslag og beliggenhet.

– Jeg er glad for at dette nå er på plass, og det er en løsning som jeg tror både ansatte og

innbyggerne vil bli veldig fornøyd med, sier fungerende lensmann Vebjørn Bale.

– De nye lokalene vil være mer funksjonelle og tilpasset politiets nye hverdag og

arbeidsmetodikk. Lensmannskontoret vil også ligge nær E136 som går gjennom Rauma

kommune, noe som gir lett tilgang for utrykning, sier Bale.

Fra kontrakten er signert forventes det at bygget skal være innflyttingsklart innen litt over et

år. Leieavtalen vil ha en varighet på 20 år, heter det i pressemeldingen.