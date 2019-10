Nyheter

Påtalemaktens uavhengighet opp i Stortinget

Stortinget behandler regjeringens forslag om å lovfeste påtalemaktens uavhengighet. Justisminister Jøran Kallmyr er til stede.

Avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch har ivret for loven og sagt at påtalemyndigheten i et demokratisk land ikke bør være prisgitt holdningen den til enhver tid sittende regjering.

Kongens middag for Stortinget

Kong Harald holder middag for stortingsrepresentantene på Slottet. Statsminister Erna Solberg og flere statsråder deltar også.

Helt siden 1906 har kongefamilien invitert stortingsrepresentantene til middag etter at trontalen er avholdt og Stortinget er åpnet.

EU-toppmøtet begynner

Det siste planlagte EU-toppmøte før britenes frist for å forlate EU den 31. oktober starter i Brussel.

Mye tyder på at brexit-forhandlingene mellom EU og Storbritannia vil fortsette også torsdag.

Rettssak mot tidligere fangevokter i Nazi-Tyskland

Den tidligere fangevokteren Bruno Dey må møte i retten i Hamburg tiltalt for å være delaktig i 5.230 drap under andre verdenskrig. Dey var som 17-åring fra august 1944 til april 1945 vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof, om lag 40 kilometer øst for dagens Gdansk i Polen.

Over 60.000 fanger måtte bøte med livet i leiren.