Trump skrev brev til Erdogan

USAs president Donald Trump skrev et brev til Recep Tayyip Erdogan forrige uke der han ber Tyrkias president «ikke gjøre noe dumt» og «ikke være en tøffing».

Brevet er datert 9. oktober og ble publisert av Det hvite hus onsdag. Trump ber Erdogan ikke skuffe verden og skriver at han kan få til en god avtale.

Mann med machete pågrepet i Tønsberg

En mann i midten av 20-åra er pågrepet i Tønsberg mistenkt for trusler med machete mot to personer og innbrudd hos en bekjent i Sandefjord natt til torsdag.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 00.15.

Fire mistet livet i jordskjelv på Filippinene

Fire personer mistet livet og titalls ble skadd da et kraftig og grunt jordskjelv rammet sørlige deler av Filippinene onsdag.

Episenteret var knapt 8 kilometer utenfor byen Columbio. Det fant sted 14 kilometer under jordoverflaten. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,4, ifølge amerikanske geologer.

Polakker protesterte mot straff for sexundervisning

Tusenvis av mennesker demonstrerte i Warszawa og flere andre polske byer i går kveld mot et lovforslag som kan kriminalisere seksualundervisning på skoler i Polen.

Polakkene demonstrerte mot et lovforslag som innebærer at innebærer at seksualundervisning i skolen kan straffes med inntil tre år i fengsel.

Bokser døde fire dager etter knockout i kamp

Den 27 år gamle bokseren Patrick Day døde onsdag, fire dager etter at han ble slått ut i tiende runde i en kamp i Chicago.

Den amerikanske bokseren ble lørdag kveld slått ut i tiende runde i en kamp mot den tidligere olympiske bokseren Charles Conwell i Wintrust Arena i Chicago. I sommer døde to andre boksere som følge av skader påført under kamper.