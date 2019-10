Frank Sve: – Jeg er ferdig med Dahl

Nyheter

Det skriver Fremskrittspartiets fylkesleder Frank Sve i kommentarfeltet under Sunnmørpostens artikkel om at Frp ble parkert da ledervervene i fylkestinget ble fordelt. Ifølge Sve har tradisjonen vært at det største opposisjonspartiet har fått ledervervet i plannemnda. Men Høyre og Senterpartiet sørget altså for at det gikk til Høyre, til tross for at partiet ble mindre enn Frp ved valget.