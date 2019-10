Nyheter

GEIRANGER: Kommentarene som falt tirsdag kveld etter at Fremskrittspartiet ikke fikk lederen av fylkeskommunens nemnd for bygg og vegsaker, gikk fra Frps side til Høyre. I kommentarfeltet under en sak Sunnmørsposten hadde laget om valgutfallet, skrev Fremskrittspartiets gruppeleder Frank Sve følgende:

«– Vi fekk gleden av å sørge for at Torgeir Dahl blir tilskuar av fylkesutvalet».

Frank Sve: - Jeg er ferdig med Dahl «Vi fekk gleden av å sørge for at Torgeir Dahl blir tilskuar av fylkesutvalget.»

Til Romsdals Budstikke utdjupet Sve kritikken mot Høyre og Dahl: «– Jeg er ferdig med Torgeir Dahl og Anders Riise. Dahl har i lang tid forsøkt å lage mest mulig trøbbel for oss. Det er Dahl som har skapt samarbeidsproblemene vi har hatt med Høyre».

Skille mellom sak og person

Torgeir Dahl sier til Romsdals Budstikke at han synes ordbruken fra Frank Sve er trist.

– Min første reaksjon var at dette er bare trist. Jeg kunne naturligvis ha svart at det er hyggelig å være til glede for noen, og at jeg håper bare at det er ekte glede. Men det er trist å se at man ikke klarer å skille sak og person. De siste fire åra har jeg sittet i fylkesutvalget sammen med Frank Sve. Til og med ved siden av hverandre. Vi har vært både enig og uenig. Men derfra til å ønske hverandre vondt, er et langt og alvorligere sprang, sier Dahl.

– Har forholdet mellom Frp og Høyre blitt så betent?

– Da vi nærmet oss valget i høst, så vi at Fremskrittspartiet gjorde Høyre til en av hovedmotstanderne sine. Det var både overraskende og sjokkerende når de to partiene sitter i regjering sammen. Jeg er overrasket over at det politiske ordskiftet har gått fra å være saksorientert til å handle om personlige motsetninger. Det er trist.

– Noe av det som er fascinerende i politikken er at vi kan være rykende uenig i sak, men gå ut av møterommet og ha en god kollegial tone, sier Dahl.

Når det gjelder valget av Anders Riise som leder for utvalget for bygg og vegplaner, i stedet for Frank Sve, mener Dahl det har sin forklaring:

– Fylkestinget må spørre seg hvem man ser seg best tjent med som leder av dette utvalget. Etter det jeg registrerer, er det ingen tillit mellom de andre partiene og Frank Sve/Frp, sier Torgeir Dahl.