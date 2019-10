Riise (H) fikk vervet Sve (Frp) ønsket: – Et sånt dirty trick

Frank Sve (Frp) fikk ikke vervet som leder for utvalget som skal arbeide med bygg- og vegsaker. Han la skylda på Senterpartiet. – Et sånt dirty trick at det største opposisjonspartiet ikke får ett eneste lederverv, sa Sve.