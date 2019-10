Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel

Nyheter

Den tiltalte, som er i 30-årene, har erkjent delvis straffskyld, ifølge Sunnmørsposten.

Rettssaken mot ham startet denne uka.

Ifølge tiltalen har mannen forgrepet seg på jenta på en parkeringsplass ved et bedehus på Sunnmøre våren 2019. Kontakten mellom tiltalte og den fornærmede jenta skal ha startet 14 dager tidligere.

Aktor, statsadvokat Magne Nyborg, har under rettssaken lagt fram en rekke tekstmeldinger som bevis på kontakten.

Pastoren har hevdet at jenta var den aktive parten og har forklart at han ikke trodde på at hun kun var 13 år, til tross for at hun hadde sagt det til ham og skrevet det i en melding.