Fagforbundet kritisk til nytt barnehagetilsyn

Nyheter

Regjeringen foreslo i september å opprette et statlig tilsyn som skal overta jobben med å sjekke hvordan barnehagepengene brukes. Kunnskapsdepartementet anslår at tilsynet som skal legges til Molde, på sikt bør bestå av om lag 30 årsverk.

– Det er helt ufattelig at de gjør dette. Det vil føre til en sentralisering av kontrollen med barnehagene, sier leder for faggruppen økonomi Else-Annie Hansen i Fagforbundet til Fagbladet.

Hun mener at det er positivt at det nye tilsynet skal sjekke pengestrømmen til de store kjedene, men at kommunene bør kunne sjekke enkelte barnehager, som tidligere.

– Vi ønsker å sikre at de 24 milliardene i offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Det krever større åpenhet enn i dag og et bedre økonomisk tilsyn, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet.

Hun understreker den at forrige undersøkelsen viste at kun én prosent av de private barnehagene hadde hatt økonomisk tilsyn i perioden 2013–2016.