Første spadetak tatt på bygginga av Aukra si nye storstue

– Vi har blitt god på å vente!

– Endeleg er dagen her! Dette er ein milepæl vi har venta lenge på. No er det ingen veg tilbake, sa ein jublande glad kultursjef Anne Jorunn Sandøy då spaden vart sett i jorda for å starte bygging av nytt kulturhus og basseng for heile Aukra .