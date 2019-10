– Truer vår reine natur

Nyheter

– Rauma kommunestyre har ikke sagt noe om planene for et giftdeponi på Raudsand. Jeg mener det er på tide å ta bladet fra munnen. Sett fra Raumas side må vi rett og slett unngå at det kommer et giftdeponi på Raudsand. Et giftdeponi vil være en trussel mot alle som skal selge matprodukt, selge reiselivsopplevelser, ja mot den reine naturen som er den viktigste merkevaren Rauma har, sier ordfører Yvonne Wold til Romsdals Budstikke.