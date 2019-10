En person til sjukehus etter voldshendelse i Ålesund sentrum

Nyheter

(Sunnmørsposten:)– En person er pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen person. Fornærmede er fraktet til Ålesund sjukehus med ambulanse, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter klokka 23.36 torsdag.

– Det er to personer som har vært i en slåsskamp. Vi vet ikke skadeomfanget, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til Sunnmørsposten.

– Dette fant sted ute i ei gate og vi jobber med å finne ut hva som her har skjedd. Vi har krimteknikere på stedet, sa Ferstad til Sunnmørsposten torsdag kveld.

Det er så langt uvisst om det er brukt våpen. Klokka 00.20 er politiet ferdige med undersøkelsene utendørs der hendelsen skal ha skjedd, i Ålesund sentrum.

– Blødde fra flere steder

– Det kjenner vi ikke til. Vi har så langt ikke gjort funn av våpen, sier Ferstad.

Det var tidligere torsdag kveld at politi og nødetater meldte at de hadde rykka ut på en uavklart situasjon i Ålesund sentrum. To personer var involverte, mens flere personer var til stede og disse skal avhøres av politiet.

– Meldingen gikk ut på to parter som var veldig aggressive, og at også hunder var involvert. Hva som har skjedd, vet vi ikke ennå, sier Ferstad.

Gjerningsmannen er pågrepet og sitter i varetekt, og blir trolig avhørt i morgen, mens den fornærma er på sjukehus.

– Fornærma blødde fra flere steder på kroppen. Hva det skyldes er vi usikre på, men vi vil nok få mer informasjon fra sjukehuset etter hvert, sier Ferstad.

– Kan ha vært benyttet skarp gjenstand

Fredag morgen sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til Sunnmørsposten at fornærmede har det som likner stikkskader.

– Det er ikke djupe skader, og personen er ikke alvorlig skadd, men skadene er forenlig med at det kan ha vært benyttet en skarp gjenstand, uten at vi vet hva som eventuelt har vært brukt, sier han.

Det er så langt ikke gjort funn av noe stikkvåpen på stedet, ifølge operasjonslederen.

Etterforskningen fortsetter på fredag, de to involverte skal avhøres, det samme skal vitner som skal ha fått med seg hendelsen. Det er fredag morgen ingen flere fornærmede eller mistenkte i saken.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.