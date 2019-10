Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019

Nyheter

Ahmed får fredsprisen for sitt arbeid med å etablere fred med nabolandet Eritrea da han tiltrådte som statsminister i 2018.

– Han utarbeidet raskt prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde tildelingen.

Det skjedde i Det Norske Nobelinstitutts lokaler fredag klokka 11.

Det var registrert 301 kandidater til Nobels fredspris i år – 223 personer og 78 organisasjoner.

Dette er nobelprisvinneren Abiy Ahmed

Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali har vært med på å få slutt på en langvarig konfliktsituasjon med nabolandet Eritrea.

Krigen mellom landene varte fra 1998 til 2018 og kostet mer enn 100.000 menneskeliv.

Kort tid etter at han ble statsminister lanserte Ahmed et omfattende reformprogram. Flere tusen politiske fanger ble løslatt, opposisjonelle med dødsdom ble benådet, forbudte medier ble gjort lovlige, og tidligere ulovlige opposisjonspartier og bevegelser ble invitert tilbake til landet.

Han opphevet unntakstilstanden i landet i juni 2018, endret terrorloven og avsatte militære toppledere. Ahmed innrømmet at regimet i landet hadde gjort seg skyldig i en rekke lovbrudd og menneskerettighetsbrudd og utnevnte en ny regjering hvor halvparten av medlemmene var kvinner.

Fredsavtale

Det er likevel utenrikspolitikken han er mest kjent for. Ahmed fremforhandlet en avtale mellom de stridende partene i Sør-Sudan og bidro til å normalisere landets forhold med Eritrea, blant annet gjennom å akseptere den internasjonale Alger-avtalen fra 2000 og dermed slutte fred med nabolandet.

I juni 2018 ble han den første etiopiske lederen til å besøke Eritrea på over to tiår. Dagen etter underskrev han en fredserklæring med Eritreas president Issaias Afewerki. Den endelige fredsavtalen ble undertegnet i Saudi-Arabia 17. september 2018 – samme måned åpnet grensen mellom landene for første gang på 20 år.

Ahmed har møtt motstand for sine endringer og reformer, og han har blitt utsatt for angrep.

Etniske konflikter

Selv om den etiopiske statsministeren bruker en samlende retorikk, har det vært en dramatisk økning i etniske konflikter i flere deler av landet siden Ahmed overtok som statsminister. Bakgrunnen til konfliktene er sammensatte, men flere hundre har mistet livet og det har vært en dramatisk økning i tallet på interne flyktninger – 1,4 millioner i 2018.

I juni sa den etiopiske statsministeren at et kuppforsøk var avverget. Ambachew Mekonnen, som ledet regjeringen i den autonome regionen, ble drept i angrepet, sammen med en av sine rådgivere. I tillegg ble regionens justisminister ble såret. Ifølge statsministerens talsmenn sto brigadegeneral Asaminew Tsige bak kuppforsøket. Dagen etter kuppforsøket ble han drept.

Noen dager senere ble minst 37 mennesker drept i et angrep mot flere landsbyer i Metakal-området i regionen Benishangul-Gumuz.

Fakta om Nobels testamente:

* Den svenske vitenskapsmannen og industrimagnaten Alfred Nobel døde i 1896 og etterlot seg et av historiens mest betydningsfulle testamenter.

* Testamentet bestemte at storparten av hans formue skulle brukes til å opprette et fond hvor den årlige avkastningen skal deles og fordeles blant prisvinnere innen fysikk, kjemi, medisin og litteratur, samt fredsprisen – til «den som har virket mest eller best for folkenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer samt organisering og utbredelse av fredskongresser».

* Mens de øvrige prisene skulle deles ut av svenske institusjoner, ble utdelingen av fredsprisen tildelt en komité på fem personer som skulle utpekes av det norske Stortinget.

* Enkelte av Nobels slektninger forsøkte uten hell å få testamentet erklært ugyldig. Etter at dette og andre juridiske problemer var ryddet av veien, ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900. De første nobelprisene ble utdelt i 1901.

Kilde: Nobelinstituttet, NTB