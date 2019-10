– Krever det vedtatt nå!

Nyheter

I september skulle Molde formannskap behandle driftsramme for det for lengst vedtatte ungdomskvartalet. Debatten dreide seg imidlertid om omfanget og detaljer rundt helsetilbudet i det nye ungdomshuset. Det hele endte med at saka ble utsatt og må tilbake igjen til formannskapet. I fredagens Romsdals Budstikke gikk Terje Tovan ut og mente det var akutt behov for en kritisk gjennomgang av hele ungdomskvartal-saka. Han reagerer spesielt på den årlige rammeøkningen på 4,3 millioner kroner, som tidligere ble enstemmig vedtatt i formannskapet. Tovan mener prosjektet har kommet ut av kontroll, og at kommunen må se på hvilke muligheter de har.