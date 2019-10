Høyere priser på klær og sko dro prisveksten opp

Nyheter

Fra september i 2018 til september i år steg konsumprisindeksen med 1,5 prosent, mens tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen KPI-JAE økte 0,1 prosentpoeng til 2,2 prosent i samme periode, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppgangen skyldes blant annet økte priser på klær og sko med 7 prosent. Det var også prisoppgang på møbler, boligtekstiler og flyreiser.

I motsatt retning trakk strømprisene og prisene på biler. Inkludert nettleie var det en prisnedgang på strøm på 3,2 prosent fra august til september, mens bilprisene falt med 1,6 prosent.

Prisnedgang på mat

Det ble også målt prisnedgang på matvarer med 0,6 prosent.

Direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare sier at nedgangen i matvareprisene er større enn ventet, til tross for at det er vanlig at prisene går ned i forbindelse med typiske tilbudsperioder som påske, jul og skolestart.

– De siste 7 årene har vi sett en svak nedgang i matprisene fra august til september. Nedgangen på hele 0,6 prosent er relativt høyt for denne måneden, sammenlignet med tidligere år, sier hun i en pressemelding.

– Liten betydning for renta

Inflasjonstallet i august var på 2,1 prosent, og meglerhusene hadde ikke ventet store endringer denne gangen.

Norges Banks prognose var også på 2,1 prosent for september. Inflasjonstallene er viktige når de setter styringsrenten. Kjerneinflasjonen endte på 2,2 prosent i september.

– En tidels høyere inflasjon har liten betydning, og inflasjonen må nok ligge høyere enn Norges Banks anslag i flere måneder fremover for å føre til oppjustering av rentebanen alene, skriver Nordea Markets. i sin morgenrapport.

Heller ikke Handelsbanken mener at tidelen vil påvirke renta.