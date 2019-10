Nyheter

Fremstilles for fengsling

Torsdag ettermiddag er det fengslingsmøte for en mann som onsdag morgen ble pågrepet på Toten, siktet for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn.

Mannen innrømmer handlingen, ifølge hans forsvarer Håvard Fremstad.

Verdensdagen for psykisk helse

Det er mange som markerer årets Verdensdag for psykisk helse: kronprins Haakon besøker Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk i Fredrikstad, helseminister Bent Høie (H) markerer dagen i Oslo domkirke.

Mange skoler har egne markeringer, og Thomas Seltzer tildeles Åpenhetsprisen for 2019 av Mental Helse, blant annet for å være åpen om egne depressive perioder.

Togstreik i Norge

Tog, busser, trikk og T-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet mellom klokka 12 og 14.

Årsaken er at Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund går til politisk streik. De krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner.

Nobelprisvinnere i litteratur

Navnet på vinnerne av nobelprisen i litteratur for 2018 og 2019 kunngjøres. Det skjer etter at en skandale førte til at prisen ikke ble delt ut i 2018.

Det var uroen rundt Svenska Akademien som medførte at det ikke ble delt ut pris i fjor, og derfor blir to priser i år.