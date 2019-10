Nyheter

Markering mot rasisme

Klokka 17 arrangeres en bred lysmarkering, fra Jernbanetorget til Stortinget i Oslo, til minne om Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og for å samles i felles kamp mot rasisme.

10. august ble 17-åringen drept av sin stebror før terrorangrepet på al-Noor-moskeen i Bærum. Politiet anser drapet som rasistisk motivert.

Toppledersamling

Xynteo Exchange 2019 arrangeres i Oslo, en ledersamling for politikk og næringsliv.

Fra regjeringen deltar Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup deltar sammen med blant annet medstifter av Wikipedia Jimmy Wales, OL-vinner Johann Olav Koss og Game of Thrones- skuespiller Kristofer Hivju.

NBA-sjef til Kina

NBA-sjef Adam Silver skal besøke Kina onsdag, og håper få orden på sakene etter krangelen som har endt med at Kinas statskanal CCTV ikke vil vise de planlagte oppkjøringskampene enkelte NBA-lag skal ha i Kina denne uka.

Kinesiske medier kritiserer onsdag Silver og NBA for å støtte protester i Hongkong.

Eldre som ressurs

Tankesmien Agenda og Senter for seniorpolitikk arrangerer frokostmøte på Kulturhuset i Oslo klokka 8. Tema er hva som skal være den nye politikken for at eldrebølgen kan bli et gode i arbeidsliv, frivillighet og nabolag.

Kan eldre være en ressurs for både arbeids- og samfunnsliv?