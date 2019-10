Nyheter

Klokka 11.08 ble det meldt om et enslig kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Gammelsætra. Det var to personer i bilen – en kvinne i slutten av tenårene og en kvinne i begynnelsen av 20-årene. Den ene har ifølge politiet smerter i ryggen, mens den andre har smerter i nakken. Begge er kjørt legevakt for sjekk.