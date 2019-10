– Oppsiktsvekkende og skremmende fart

Nyheter

VERMA: Det vakte oppsikt da Utrykningspolitiet (UP) søndag kunne berette at 32 bilister mistet førerkortet og 108 fikk fartsbøter, i laserkontroller på Verma fredag og søndag. Det var riktig nok ei travel utfartshelg i forbindelse med høstferie, men likevel. Det er noe med 60-sona på Verma, og UP liker slett ikke utviklingen.