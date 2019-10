Ny direktør i Nofence

Nyheter

Marianne Sundsbø har bakgrunn fra Vind, Orkla og Morgan Stanley. Hun er bosatt i Oslo, men har et småbruk i Nordhordland med geiter som bruker Nofence. Således kjenner hun produktet godt fra før.

– Å kunne lede Nofence inn i neste fase hvor internasjonal ekspansjon er høyt på prioriteringslisten er utrolig spennende og jeg gleder meg til å arbeide sammen med alle de ansatte i Nofence for å nå de krevende målene, sier Marianne Sundsbø (44) i en pressemelding.

Styrets leder, Olbjørn Kvernberg, er godt fornøyd med ansettelsen.

– Sundsbø har mange års bred erfaring fra roller innen strategi, forretningsutvikling, ledelse og finans. Nofence er på vei inn i en meget viktig ekspansjonsfase hvor denne erfaringen blir verdifull for selskapet , sier styrets leder Olbjørn Kvernberg.

Nåværende administrerende direktør i Nofence, Erik Harstad, vil være en viktig bidragsyter også fremover i en annen rolle.

– Nå føler vi oss trygge på at produktet og forretningsmodellen er på et nivå der vi endelig kan starte internasjonal skalering. Dette forventer vi blir en svært krevende fase for selskapet, og det vi nå gjør er å rigge selskapet med riktig ledelse til denne fasen. Vi er derfor svært fornøyd med å få Marianne Sundsbø med på laget. Hun har den helt riktige sammensetningen av kompetanse og vi vet at hun brenner for saken. Samtidig ser vi at hun vil passe godt inn i resten av teamet, sier Erik Harstad i pressemeldingen.